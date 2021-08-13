У програмі Karabas.Live народний артист України Павло Зібров розповів про свої костюми та про власний дебют у ролі агента 007. За його словами, артист має близько 40 сценічних костюмів.

«У кожного діючого артиста шоу-бізнесу є і жовтий, і фіолетовий, і сірий, чорний, червоний, рожевий – будь-який. Тому у мене підвал весь у моїх костюмах, я ж на сцені 35 років, уявляєте, скільки у мене блузок, піджаків?», - каже він.

Ведучий додає, що в однакових костюмах виступають два секс-символи українського шоубізу: Олег Вінник та Павло Зібров.

«Думаю, ми з Вінником скоро запишемо дует. Говорив я з Олєжеком недавно, щось таке для жінок треба зробити. Я думаю, зробим, і зайде прекрасно. 45+, 35+, 65+ накриється, як все поле бурячками. Накриємо всіх жінок», - обіцяє зірка.

Зібров розповів також про українські комікси, в яких він з’явився в ролі сміливого персонажу.

«Павло Зібров – головний герой типу агента 007. Це артист, який пішов у відставку, великих гастролей уже не робить, спокійне життя. І ночами він розслідує як агент серйозні вбивства, заплутані злочини. До мене звертаються люди і я допомагаю. У мене є чорний плащ, окуляри, все нормально. І там є колишня рок-зірка. Кібер-машини захопили нашу планету, витісняють з усіх робочих місць людей. Звільнення, безробіття, хаос. І навіть у музичній індустрії роботи грають на гітарах, барабанах, електронна музика», - переповідає сюжет Зібров.

По сюжету одну людину-робота, музиканта, вбили. А там уже оголошений концерт на стадіоні.

«Я розкриваю це вбивство і замінюю робота-музиканта, живий Павло Зібров – соліст цієї групи. Я згадую свою бурхливу молодість, гастролі, і з роботами-музикантами даємо концерт. Ну, цікаво. Називаються комікси «Кібер Край», працювали цілий рік десять художників. Товста книга, дуже гарні малюнки, практично всі кольорові. Я там і рокер, і на мотоциклі, погоні, стрілянина. Ну, екшн такий справжній», - каже митець.

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