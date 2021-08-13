В программе Karabas.Live народный артист Украины Павел Зибров рассказал о своих костюмах и о собственном дебюте в роли агента 007. По его словам, артист имеет около 40 сценических костюмов.

«У каждого действующего артиста шоу-бизнеса есть и желтый, и фиолетовый, и серый, черный, красный, розовый - любой. Поэтому у меня подвал весь в моих костюмах, я же на сцене 35 лет, представляете, сколько у меня блузок, пиджаков?», - говорит он.

Ведущий добавляет, что в одинаковых костюмах выступают два секс-символа украинского шоубиза: Олег Винник и Павел Зибров.

«Думаю, мы с Винником скоро запишем дуэт. Говорил я с Олежеком недавно, что-то для женщин надо сделать. Я думаю, сделаем, и зайдет прекрасно. 45+, 35+, 65+ накроется, как все поле свеклой. Накроем всех женщин», - обещает звезда.

Зибров рассказал также об украинских комиксах, в которых он появился в роли смелого персонажа.

«Павел Зибров - главный герой типа агента 007. Это артист, который ушел в отставку, больших гастролей уже не делает, спокойная жизнь. И по ночам он расследует как агент серьезные убийства, запутанные преступления. Ко мне обращаются люди и я помогаю. У меня есть черный плащ, очки, все нормально. И там есть бывшая рок-звезда. Кибер-машины захватили нашу планету, вытесняют со всех рабочих мест людей. Увольнения, безработица, хаос. И даже в музыкальной индустрии работы играют на гитарах, барабанах, электронная музыка», - рассказывает сюжет Зибров.

По сюжету одного человека-робота, музыканта, убили. А там уже объявлен концерт на стадионе.

«Я раскрываю это убийство и заменяю робота-музыканта, живой Павел Зибров - солист этой группы. Я вспоминаю свою бурную молодость, гастроли, и с роботами-музыкантами даем концерт. Ну, интересно. Называются комиксы «Кибер Край», работали целый год десять художников. Толстая книга, очень красивые рисунки, практически все цветные. Я там и рокер, и на мотоцикле, погони, стрельба. Ну, экшн такой настоящий», - говорит артист.

Politeka сообщала комментарий Рыбчинского о том, что скрывается за инцидентом с избиением танцора сотрудником Управления госохраны Украины.

Также Politeka сообщала мнение Рыбчинского, что Государство, история, песня объединяют украинцев.