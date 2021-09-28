Музыканты из группы «Авиатор» в программе «Карабас.LIVE» поделились воспоминаниями о веселых приключениях «Зеленого концерта», который состоялся во время недавнего гастрольного тура по городам Украины. Обычно так называют последний концерт тура или большой программы, или представления. Именно в этот момент каждый из артистов «подкладывает» друг другу какие-то неожиданности.

«Когда мы планируем какую-то историю с каким-то неординарным поведением на сцене, люди все равно думают, что все так должно быть, - говорит Андрей Сторож. - У нас даже был прикол, когда с нами пела Катя Веласкес, еще с тех времен, жена Васи Бондарчука. Они уже сейчас, по-моему, в Штатах. И она с Димой пела в дуэте. Перед этим мы договорились с ребятами, что вместо Димы будет барабанщик выходить и с ней петь. Она даже не знала. А Дима за барабаны садится. Это была именно реакция Кати, когда она ожидает, что сейчас Дима подойдет, а выходит барабанщик с микрофоном, под «фанеру», поставили «плюс». И то люди думают: «Ну круто, блин!». Даже никто не понял».

Сторож добавляет: в таких ситуациях музыканты выкручиваются как могут. Но публика не должна ни о чем догадаться.

В то же время главноеи очень важное условие «Зеленого концерта» - для зрителя не должно быть ощущения, что это какая-то хохма, уточняет Дмитрий Тодорюк. «Люди не должны думать, что это какой-то стеб и нарушается логика, за которую они заплатили деньги», - говорит он.

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