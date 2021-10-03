Пішов з життя відомий актор Андрій Дубовський

64-річний артист помер у Москві, повідомив Московський драматичний театр імені Пушкіна.

Андрій Дубовський закінчив ГІТІС в 1980 році, а за рік до цього зіграв свою першу роль в кіно. Він знімався в таких фільмах, як "Графиня де Монсоро", "візит до Мінотавра", "Країна глухих", "перше кохання", "Одіссея капітана Блада", "Таємниці палацових переворотів" та інші.

У 1988 році він вступив на службу в Московський драматичний театр імені Пушкіна, де зіграв багато ролей.

Двадцять років тому Дубовського паралізувало. Він продовжував цікавитися театром і сильно сумував за сценою.

Час і місце панахиди будуть оголошені пізніше.

Численні шанувальники висловлюють свої співчуття рідним і близьким Андрія Дубовського.

"Світла пам'ять прекрасному артисту і людині! 🙏 неймовірно шкода, що доля так жорстоко обійшлася з ним в якийсь період життя (ніхто не вибирає собі хворобу)💔", "Світла пам'ять! Царство Небесне!", "Як він прекрасний!!! Дуже подобається цей актор, шкода...... співчуваю рідним. Царство Небесне", "Світла пам'ять😢 артист неймовірної краси", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі" П'ятниця", помер у віці 55 років.



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