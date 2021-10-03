Ушел из жизни известный актер Андрей Дубовский

64-летний артист скончался в Москве, сообщил Московский драматический театр имени Пушкина.

Андрей Дубовский окончил ГИТИС в 1980 году, а за год до этого сыграл свою первую роль в кино. Он снимался в таких фильмах, как «Графиня де Монсоро», «Визит к Минотавру», «Страна глухих», «Первая любовь», «Одиссея капитана Блада», «Тайны дворцовых переворотов» и другие.

В 1988 году он поступил на службу в Московский драматический театр имени Пушкина, где сыграл много ролей.

Двадцать лет назад Дубовского парализовало. Он продолжал интересоваться театром и сильно тосковал по сцене.

Время и место панихиды будут объявлены позже.

Многочисленные поклонники выражают свои соболезнования родным и близким Андрея Дубовского.

«Светлая память прекрасному артисту и человеку! 🙏 невероятно жаль, что судьба так жестоко обошлась с ним в какой-то период жизни (никто не выбирает себе болезнь) 💔», «Светлая память! Царствие небесное!», «Как он прекрасен!!! Очень нравится этот актёр, жаль…… Соболезную родным. Царствие небесное», «Светлая память😢 артист невероятной красоты», - пишут в Сети.

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



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