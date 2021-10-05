Збій в роботі сервісів Facebook 4 жовтня тривав приблизно шість годин. Телеканал Fox News називав те, що відбувається "найтривалішим в історії відключенням соцмереж по всьому світу".

Глава техслужби Facebook Майк Шрепфер пояснив масштабний збій в роботі цього сервісу, а також Instagram і WhatsApp. Він повідомив у своєму Twitter, що причина полягає в проблемах з мережею.

"Щирі вибачення перед усіма, кого торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команда працює з усіх сил, щоб налагодити і відновити сервіси якомога швидше", - написав Шрепфер.



Робота Facebook відновилася близько першої години ночі 5 жовтня. В Twitter компанії звернулися до користувачів з вибаченнями та поясненнями, що "багато працювали над відновленням".

Крім того заяву на своїй ФБ-сторінці зробив засновник Facebook Марк Цукерберг: "Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger тепер знову в мережі. Вибачте за сьогоднішній збій - я знаю, наскільки ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми".

Нагадаємо, в Україні сервіси були недоступні приблизно з 18:30 4 жовтня. Також користувачі скаржилися на перебої в роботі інших онлайн-сервісів, у тому числі Google, Twitter, TikTok. Мережу встигли облетіти чутки, що Facebook і Instagram могли постраждати від хакерів.

Користувачі бурхливо обговорюють подію:

"Дякую за цю проблему, я добре спав минулої ночі 🙏і доброго ранку"

"Я використовую їх дуже багато, але збій змусив мене зрозуміти, наскільки ми одержимі..."

"Мені сумно за тих, хто сьогодні не отримав привітання з днем народження через проблеми з сервером!"

"Це нормально. Таке трапляється з такими великими компаніями в соціальних мережах. Однак ви повинні переконатися, що конфіденційність людей не порушена"

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