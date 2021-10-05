Сбой в работе сервисов Facebook 4 октября продлился примерно шесть часов. Телеканал Fox News называл происходящее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру".

Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер объяснил масштабный сбой в работе этого сервиса, а также Instagram и WhatsApp. Он сообщил в своем Twitter, что причина заключается в проблемах с сетью.

"Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее", - написал Шрепфер.



Работа Facebook восстановилась около часа ночи 5 октября. В Twitter компании обратились к пользователям с извинениями и объяснениями, что "много работали над восстановлением".

Кроме того заявление на своей ФБ-страничке сделал основатель Facebook Марк Цукерберг: "Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова в сети. Простите за сегодняшний сбой - я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми".

Напомним, в Украине сервисы были недоступны приблизительно с 18:30 4 октября. Также пользователи жаловались на перебои в работе других онлайн-сервисов, в том числе Google, Twitter, TikTok. Сеть успели облететь слухи, что Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Пользователи бурно обсуждают событие:

"Спасибо за эту проблему, я хорошо спал прошлой ночью 🙏и доброе утро"

"Я использую их очень много, но сбой заставил меня понять, насколько мы одержимы..."

"Мне грустно за тех, кто сегодня не получил поздравления с днем рождения из-за проблемы с сервером!"

"Это нормально. Такое случается с такими крупными компаниями в социальных сетях. Однако вы должны убедиться, что конфиденциальность людей не нарушена"

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