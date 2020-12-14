У сервисов Google, включая YouTube, произошел глобальный сбой днем 14 декабря

На отслеживающем проблемы сервисы DonwDetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 80 тыс., а к Gmail — до нескольких тысяч.

Судя по данным сервиса DownDetector, наблюдаются сбои главным образом в странах Западной Европы, а также в США. Однако и в Украине по состоянию на 14:20 Gmail, YouTube и Google Maps недоступны, хотя сам поисковик работает.

Имеются неполадки в работе Gmail и "Google Диск".

В Google заявили, что в курсе сбоя и сейчас разбираются с этой ситуацией и обещают все исправить как можно скорее.

Ранее мы сообщали, что в разгар эпидемии мошенники придумуют все новые схемы для обмана граждан. И все чаще задействуют для этого интернет.

Так, одной из самых подлых является "онлайн-компенсация от государства".

Мошенники обещают оплатить медуслуги или коммуналки и просят перевести оплату за комиссию наперед, но после удачной транзакции внезапно исчезают.

Также, чтобы обмануть доверчивых граждан, придумали массу "оберегов" от вируса, которые массово продаются в сети.

Напомним, интернет сильно подорожает: украинцам назвали причину.

Как сообщала Politeka, сбой в терминалах "ПриватБанка", купюры в 500 гривен превращаются в 100: "И ничего не докажешь".

Также Politeka писала, что в Instagram и Facebook произошел масштабный сбой, важные детали.