Український виконавець, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк засмутив шанувальників раптовою новиною, яка повністю змінила плани колективу.

Як пише Politeka.net, в Instagram артист записав відео звернення до своїх шанувальників, в якому повідомив про перенесення деяких концертів групи. Колектив не гратиме в тих містах, де введена «червона» зона.

"Звертаюся до тих, хто мене знає. Коротка інформація з приводу туру, який ми заявили разом з нашими партнерами-промоутерами. Ми його обов'язково зіграємо. Друзі, не хвилюйтеся. Ми всі з вами в одному човні. Якісь міста потрапляють в "червону" зону, і, відповідно, концерти переносяться. Якісь не потрапляють в "червону" зону і там ми зіграємо за графіком. Слідкуйте за інформацією", - зазначив артист.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків.

"Хороший музон на тлі", "Одеса чекає знову!", "Як шкода", "Все прекрасно! Чекаю!", "А ми так вас чекали", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк повідомив про свій діагноз: "Якщо вам хочеться допомогти...".

Як повідомляла Politeka, відмова артистів від участі в концерті Дня Незалежності, у відомому колективі назвали причину: "ми намагалися...".

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