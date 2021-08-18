У Києві пройде концерт на честь Дня Незалежності України "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", популярні артисти масово почали відмовлятися від участі

Як повідомляла Politeka.net 24 серпня пройде святковий концерт до Дня Незалежності України "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни" в Києві на НСК "Олімпійський". Багато артистів відмовилися виступати на концерті. Продюсер популярного українського гурту "Антитіла" Сергій Усик розповів телеканалу LIVE про причини відмови від виступу.

Сергій Усик повідомив, що група відмовилася від участі на концерті в Києві тому що їх вже запросили в інше місто. Ще рік тому їм запропонували в цю дату виступити в місті Чернівці, і група погодилася. Домовленості розривати ніхто не хоче, тому довелося відмовити офісу Президента.

"Ми намагалися знайти спосіб, як поїхати два концерти в один день, навіть шукали метод пересування вертольотом, але, на жаль, по годині це просто неможливо«, - додав продюсер і клавішник групи "Антитіла".

Варто нагадати, що серед артистів, які відмовилися, виявилися Бумбокс, Тарас Чубай, Onuka, Друга ріка.

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Politeka розповідала, зірки масово відмовляються від участі в концерті до Дня Незалежності, в чому причина: "На жаль..."



