Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал, что приготовил специально для праздничного концерта на День Независимости

Подробностями артист поделился в интервью Vesti.ua.

Как известно, на концерте "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", который состоится 24 августа, все исполнители должны петь песни на украинском языке. Ранее из-за этого условия даже возник конфликт с группой Green Grey, которую сперва пригласили, однако из-за отсутствия в их репертуаре песен на украинском, к выступлению не допустили.

В свою очередь Андрей Данилко заявил, что будет петь песню на другом языке. Также артист рассказал, что думает о том, что весь должен быть на украинском.

«Конечно, важно, чтобы в этом концерте все звучало на украинском языке. Это правильно. Хотя, ситуация сложная», - отметил артист.

Данилко также рассказал, что специально ради концерта приготовил что-то особенное.

«Я хотел попурри. Но оно не очень лепилось, получалось какое-то рваное для меня... А я люблю, когда в попурри песня перетекает одна в одну. Поэтому, чтобы не было рваной истории это будет "спешл" от Сердючки. Но сколько песен будет, я вам не скажу», - сказал певец.

Отметим, ранее организаторы рассказывали, что концерт будет благотворительным, и все артисты выступают без гонораров.

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