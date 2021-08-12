Известный украинский артист Андрей Данилко, который представлял Украину на Евровидении в 2007 году в образе Верки Сердючки, рассказал, как скандал после конкурса на него повлиял
Подробностями артист поделился в интервью Vesti.ua.
Напомним, слова песни "Lasha tumbai", которую Сердючка исполнила на Евровидении, в России интерпретировали, как "Раша, гудбай!". Поэтому на артиста обрушилась волна хейта, концерты Сердючки в России стали запрещать.
Оглядываясь назад, Андрей Данилко говорит, что та ситуация сыграла для него скорее в плюс.
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«Мне как раз было 33 года, и это было время испытаний. Высшие силы смотрят, как ты поведешь себя в этой ситуации. Будешь бегать, просить или извиняться. А у меня была реакция – пошли они все..! Вы меня любите? Отлично. Не любите? Тогда все! Мне кажется, что я стал смелее. Я перестал любезничать и меньжеваться. Я никому ничего не сделал плохого», - признался он.
Андрей Данилко добавил, что сейчас все еще получает роялти за эту композицию из-за границы.
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