Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал о причинах смены сценического костюма
Об этом он рассказал в интервью Vesti.ua.
Данилко утверждает, что именно Сердючка вообще была первой украинской поп-исполнительницей, которая стала выступать в вышиванке.
«Когда это было "гоп-гоп-гоп", то под это всегда надевались вышиванки, хотя трендов таких еще не было... Это было не только дурачество, там всегда присутствовала драма», - говорит артист.
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По его убеждению, такой костюм совершенно не соответствовал композиции "Dancing Lasha Tumbai", с которой Сердючка поехала на Евровидениие. Поэтому было решено менять наряд.
Однако все мого быть совершенно иначе. Дело в том, что для Евровидения Данилко подготовил две песни, была еще "Европа – гоп!".
"Вторую я написал специально в стилистике "гоп-гоп", и все меня просто умоляли петь именно ее", - отметил артист. При этом сам Данилко считал, что такую песню не поймет европейская публика, поэтому взял на себя отвентственность и сделал другой выбор.
Но вернемся к костюму. Что касается знаменитой звезды, закрепленной на зеркальном шлеме, то тут тоже были свои сложности. Дело в том, что Данилко придумал ее для группы "Музыкальная сирень", и очень не хотел отдавать этот элемент Верке Сердючке.
«Но потом понял, что ее нужно надеть для Евровидения, чтобы подчеркнуть, для тех, кто не знает, свой статус», - признался певец.
А после Евровидения Андрей Данилко решил, что звезда останется неотъемлимым элементом образа Верки Сердючки.
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