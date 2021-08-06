Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал подробности «атаки» на себя на собственном концерте

Об этом он рассказал в интервью Vesti.ua.

Андрей Данилко признался, что очень сильно переживал из-за травли, и даже начал принимать снотворное и успокоительное.

«Я к этому не был готов, потому что думал, что я, как конфета – меня все любят, кроме кучки сумасшедших. Только позднее мне стало понятно, что для некоторых – это работа, как и для тех, кто на Западной Украине во время концерта забрасывал меня яйцами. Причем, сперва посмотрели весь концерт, а в самом конце кинули яйца. Если б им не нравилась Сердючка, то могли бы бросить яйца сразу и не присутствовать на этом "шабаше"... Они же накануне концерта заготавливали эти яйца, приклеивали заранее их под креслами скотчем», - рассказал артист.

Данилко отметил, что после концерта пошел к хулиганам, чтобы во всем разобраться, ведь инцидент его очень расстроил.

«Я подошел к ним и поинтересовался, в чем дело. А они мне говорят: "А нам же нужно за что-то жить". Оказывается, им за это дали по 160 грн. К тому моменту я еще не понимал, что это работа, и думал, что это личное ко мне отношение», - отметил артист.

Напомним, не так давно продюсер известного певца Юрий Никитин в программе «Зірковий шлях» рассказал о серьезных проблемах Данилко со здоровьем, в частности, что артист много лет страдал от депрессии.

В ответ на это редставители Данилко заявили, что у него есть только проблемы со сном, а все остальное – в порядке.

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