Андрей Данилко, известный многим в образе Верки Сердючки, рассказал о разговоре с Тиной Кароль, который повлиял на многое

Историей, которую ранее не рассказывал, артист поделился в Интервью Vesti.ua.

Как известно, Верка Сердючка была представителей Украины на Евровидении в 2007 году. А звезда, которая появилась в костюме звезды специально для этого конкурса, стала неотъемлемой частью ее образа.

Андрей Данилко рассказал, что решил участвовать в Евровидении с целью развития своего персонажа.

Также к этому его подтолкнул разговор с Тиной Кароль. Она как раз приехала с Евровидения, и Данилко позвонил ей, чтобы поддержать, поскольку знал, что она расстроена.

«Говорил ей: "Все в порядке, ты в десятке, и ты отлично выступила. Так что переживать не о чем". И тут она, вдруг, говорит: "Этот фестиваль, реально, для тебя". Я запомнил эти слова и задумался, почему она так сказала. Пока я не приехал сам на этот конкурс, я не мог понять, что это за "машина"», - признался Андрей Данилко.

Напомним, Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение» в 2006 году с песней «Show me your love». Тогда она набрала 145 баллов в финале, и принесла стране 7 место среди 24 участников.

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