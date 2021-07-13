Кто бы мог подумать!

Верка Сердючка всегда отличалась чувством юмора

Как пишет Politeka.net, новое сторис на официальной странице артиста – еще одно тому подтверждение.

«По всей стране столько символики Верки Сердючки! Очень круто», - подписано фото, на котором запечатлен украшенный гербом СССР шпиль одного из зданий. Звезда в центре действительно напоминает элемент костюма артиста.

Отметим, такое фото сделал один из поклонников Сердючки. Но видимо у артиста шутку оценили и решили распространить и на официальной странице.

Напомним, звезда, закрепленная на зеркальном шлеме Сердючки появилась в 2007, когда артист представлял Украину на Евровидении, с тех пор она стала постоянным аксессуаром Верки.

И, как утверждает Андрей Данилко, этот элемент останется навсегда.

"Когда мне задают вопрос: "Андрей, когда вы поменяете шапку?", глаза ищут какой-то тяжелый предмет. Я объясняю, что это не шапка, это конечная форма, это ее голова. Тонкие ноги, вышиванка и звезда – все скажут – Верка Сердючка. То есть все может меняться, а это уже не поменяется никогда", – поделился исполнитель.

Напомним, танцор Сердючки и Кривошапко из "Х-Фактора", заинтриговали украинцев первыми кадрами шоу: "Слава Богу..."

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