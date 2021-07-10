В сети появились фото и видео выступления Верки Сердючки на сцене фестиваля Atlas Weekend
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на segodnya.ua, известный украинский артист Андрей Данилко в своем легендарном образе Верки Сердючки выступил на сцене фестиваля Atlas Weekend. Под конец концерта артист устроил трогательный момент – он снял с головы свою звезду и предложил публике загадать желание. Также артист признался, что неважно себя чувствует (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
В ролике видно, что на сцене погасили свет, оставив лишь тень Сердючки. Она медленно сняла свой головной убор со звездой и передала свой "маме". "Я вас люблю, спасибо большое", - дрожащим голосом сказал Данилко перед тем, как снять звезду, и все это под веселый гам толпы.
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Отметим, что в конце своего выступления Сердючка обратилась к фанатам с признанием и извинениями, что не очень хорошо себя чувствует. И даже несмотря на самочувствие Данилко спел любимые хиты украинцев, а его команда поразила веселыми танцами и яркими нарядами.
Напомним, Данилко в образе Сердючки внезапно стало плохо на сцене "Atlas Weekend": видео.
Как сообщала Politeka, Сердючка с мамой возвращаются на большую сцену, украинцы ликуют: "Андрей, ты наше все!".
Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки устроил разборки в ресторане с подвыпившей мамой: "Кто ел устрицы?".