В сети появились фото и видео выступления Верки Сердючки на сцене фестиваля Atlas Weekend

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на segodnya.ua, известный украинский артист Андрей Данилко в своем легендарном образе Верки Сердючки выступил на сцене фестиваля Atlas Weekend. Под конец концерта артист устроил трогательный момент – он снял с головы свою звезду и предложил публике загадать желание. Также артист признался, что неважно себя чувствует (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ролике видно, что на сцене погасили свет, оставив лишь тень Сердючки. Она медленно сняла свой головной убор со звездой и передала свой "маме". "Я вас люблю, спасибо большое", - дрожащим голосом сказал Данилко перед тем, как снять звезду, и все это под веселый гам толпы.

Отметим, что в конце своего выступления Сердючка обратилась к фанатам с признанием и извинениями, что не очень хорошо себя чувствует. И даже несмотря на самочувствие Данилко спел любимые хиты украинцев, а его команда поразила веселыми танцами и яркими нарядами.

Напомним, Данилко в образе Сердючки внезапно стало плохо на сцене "Atlas Weekend": видео.

Как сообщала Politeka, Сердючка с мамой возвращаются на большую сцену, украинцы ликуют: "Андрей, ты наше все!".

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки устроил разборки в ресторане с подвыпившей мамой: "Кто ел устрицы?".