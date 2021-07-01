В сети выложили архивное видео забавного разговора Андрея Данилко с собой же в образе Верки Сердючки

Как сообщает Politeka.net, одна из пользовательниц Instagram выложила в сети забавное новогоднее видео, которое, видимо, было снято много лет назад. В ролике еще совсем молоденький и скромный Андрей Данилко сидит за столиком в кафе и ведет беседу с раскованной Веркой Сердючкой.

Видео начинается с того, что Сердючка подзывает официанта и просить налить ей, также она предлагает выпить и Андрею, но то отказывается. Вера не унимается и критикует образ Данилко с его "постным" лицом, но тот не реагирует на ее замечания.

Дальше они перемещаются к барной стойке и продолжают колкий разговор уже в стиле "танго" под соответствующую мелодию. Сердючка заявляет, что Данилко без нее, ее образом и песен, никому не интересен. На этом он отвечает: "Ты о песнях заговорила? А кто песни пишет, ты не забыла?".

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки с мамой налегли на шампанское: "Порадовалась".

Также мы сообщали, что Данилко в образе Сердючки заткнул за пояс Артура Пирожкова и Нагиева: "Это шедевр".