Известный украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) вместе с Инной Белоконь (мама) устроил праздник

Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко является очень успешным украинским исполнителем, который выступает под псевдонимом Верки Сердючки. У артиста для полноты образа есть и мама, роль которой играет Инна Белоконь. Актриса также ведет Инстаграм, в котором можно увидеть совместные фото с Андреем.

Этот раз не стал исключением, ведь Инна опубликовала снимок, на котором Верка Сердючка и мама держали по бутылке шампанского, собираясь открыть. Этим фото Данилко с Белоконь отреагировали на победу сборной Украины.

"Это так моя тетя Мотя порадовалась. Тихонько", - написала Инна.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Как мы вас любим. Вы просто бомба. Жаль что ваш дуэт не видно на ТВ. Передайте Андрею, он лучший. Мюзикл за двумя зайцам, мы его постоянно до сих пор вспоминаем", "Лучшие и любимые", "Фантастически крутые люди!!!! Forza Ukraina!".

Напомним, настоящая дочь "мамы Верки Сердючки" засветилась за поцелуями с избранником

А еще Politeka сообщала, что мама Сердючки удивила редким фото с мужем и красавицей дочкой

Также Politeka писала, что мама Сердючки хвастнула своим "женихом"-красавчиком, Астафьева не устояла



