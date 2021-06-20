Украинская актриса Инна Белоконь, известная по роли мамы Верки Сердючки, показала своего мужа и дочку

Как передает Politeka.net, 53-летняя актриса на протяжении длительного времени является бессменной партнершей Андрея Данилко. Образ мамы используется во всех проектах, в которых задействована Сердючка. Инна Белоконь работает с Данилко на корпоративах, выступает на телевидении и даже побывала на «Евровидении».

При этом Белоконь, как и Данилко, ведет весьма закрытую жизнь за камерой. Она редко публикует личные снимки и показывает свою семью. В этот раз Белоконь решила удивить поклонников, показав своего мужа Олега и взрослую дочку Яну, которая невероятно похожа на нее. На фото муж актрисы держал в руках торт, а дочка обнимала его.

«А наш папусякин лучший! Всех папусякинов с праздником», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Дочка так похожа на Инну! Класс!», «Пусть Бог хранит ваше благополучие, любовь и счастье», «Поздравляю! И Желаю Большого Счастья и крепкого здоровья!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Белоконь с семьей живет в Полтаве, где у них есть большой дом и бизнес. Дочка Инны, по данным СМИ, уехала в Польшу после окончания учебы.

Напомним, что мама Сердючки не сдержала эмоций после вручения престижной премии, станцевав на полу: кадры уже в сети.

Как сообщала Politeka, мама Верки Сердючки переживает огромную потерю: "Светлая память...".

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