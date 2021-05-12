Відомий український артист і музикант Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки став тріумфатором музичної премії

Як передає Politeka.net, 12 травня в Києві відбулося вручення музичної премії YUNA. Сердючка виграла одну зі статуеток і влаштувала справжнє шоу на сцені. Кадри з заходу опублікувала у себе в Instagram зірка "Квартал 95" Лера Товстолес.

"Перша премія вирушила Вєркє. Кращий хіт іноземною мовою", - підписала відео артистка.

Вона зняла момент, коли Вєрка разом з мамою (у виконанні актриси Інни Білоконь) вийшли на сцену, щоб отримати премію з рук Камалії та її чоловіка Мохаммада Захура, який є співзасновником заходу. Мама Вєрки так сильно зраділа перемозі їх нового хіта "Make it rain champagne", що розпласталася на підлозі, намагаючись зробити хвилю тілом. Вона активно стрибала і махала руками, приводячи в захват глядачів. Варто відзначити, що Вєрка з мамою були одягнені в свої нові фірмові костюми бузкового кольору. У цих костюмах вони також брали участь у зйомках шоу «Орел і решка».

Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка під час зйомок в Барселоні забрела в сувенірну крамницю. Прогулянка закінчилася сваркою між Сердючкою і мамою.

Нагадаємо, що Данилко в образі Сердючки змусив дочку Олени Кравець піти у відрив на танцполі: "очманіти!".

Як Politeka писала, що Данилко розкрив, від чого відмовився через здоров'я: "це дуже дорого, та й я...".

Також Politeka повідомляла, що Данилко в образі Сердючки познущався над мамою, довівши її до крику: "Киньте монетку...".