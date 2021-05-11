У Мережі з'явилися цікаві кадри з дорослою донькою зірки "Квартал 95" Олени Кравець

Як відомо, нещодавно гумористи-"кварталівці" побували в Туреччині, де виступали на фестивалі "Весело 2021". На одній сцені з коміками запалила й незрівнянна Вєрка Сердючка (Андрій Данилко). Мабуть, кадрами з цього заходу і поділилася 18-річна Маша Кравець у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Відзначимо, дівчина з 16 років живе окремо від батьків, довівши свою самостійність. Час від часу вона радує шанувальників яскравими кадрами свого дозвілля, що не переходять межу пристойності.

Цього разу компанію дочці Кравець склали гумористки Валерія Товстолес і Катерина Нікітіна. На одному з кадрів дівчата підспівували та пританцьовували під хіт Сердючки "Дольче Габбана". Заводний Данилко в образі Вєрки змусив їх піти у відрив.

Але не тільки дівчат порадувала Вєрка. Під час того ж концерту Сердючка зробила приємно ще одній знаменитості - коміку Юрію Ткачу. Той виступив із Сердючкою на одній сцені, а потім у себе в Instagram зізнався, що це була його заповітна мрія: "Чекав цієї зустрічі 20 років... завдяки тобі, Вєрка, мрії збуваються".

На опублікованих кадрах зірки виконали пісню Вєрки "Я народжена для любові".

"Юра, спеціально для тебе ... Будь щасливий", - вимовляє Вєрка на відео, а в кінці Ткач галантно цілує їй руку.

Користувачі тут же відреагували в коментарях:

"З-Заздрість!!))"

"Лайк чисто через Сердючку!"

"Вау браво 👍 👏 "

"🔥запалили!"

"Очманіти!!! Красені!!"