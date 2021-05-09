Дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец показала, как проводит день со своей семьей

18-летняя Маша Кравец закончила школу в прошлом году, однако уже давно живет самостоятельно, лишь изредка навещая свою семью. Впрочем, судя по новым кадрам в ее Инстаграм, семейство все же решило собраться вместе. Об этом пишет Politeka.net.

Маша сняла на видео, как ее семейство проводит время вместе во дворе особняка. В частности, Кравец сфотографировала папу со своей младшей сестрой Катей. Отец с дочерью уселись рядом на стульях, а рядом с ними позировал пес.

Позже Кравец-младшая засняла своих младших брата и сестру за отдыхом.

«Катя, а что вы делаете?», - поинтересовалась Маша у сестренки.

Девочка удивила ее ответом.

«Чилим!»,- уверенно ответила Катя.

«Ваня, а вы что делаете? Ты тоже чилишь?», - спросила Маша у брата.

На это мальчик ответил утвердительно, а старшая сестра попросила его произнести слово «чил».

Ее явно позабавил разговор детей на современном сленге.

Отметим, что Елена Кравец замужем за Сергеем Кравцем, продюсером «Квартал 95». Маша – их старшая дочь, а двойняшки Ваня и Катя родились в 2016 году. Муж и младшие дети юмористки очень редко мелькают на фото в соцсетях.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" ошеломила откровением о семье: «Прости меня….».

Как сообщала Politeka, 18-летняя дочь Кравец показала ночные развлечения с блондинкой из «Женского квартала»: личные кадры.

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