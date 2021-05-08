Звезда "Квартал 95" Елена Кравец поделилась откровением относительно мужа и детей

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

Елена Кравец – именно та зажигательная и веселая блондинка-комедиантка в «Вечернем Квартале», замечательная актриса, которая также получила роль в нескольких фильмах и даже озвучивала персонажей мультфильмов. Еще Лена – админдиректор «Студии Квартал-95», любящая жена и мать троих детей.

Совмещать все эти ипостаси порой приходится непросто. Своими переживаниями артистка поделилась с поклонниками.

Кравец призналась, что иногда она страдает от чувства вины перед детьми, поскольку из-за загруженного графика не всегда удается даже поехать с ними отдохнуть, и они отдыхают с бабушкой.

"Машунь, ты прости меня... я не могу быть с тобой, я не могу поехать с тобой отдухнуть...", - вспомлина артистка разговор с дочкой.

Также артистка поделилась словами своей дочери по этому поводу.

«Она мне как-то так вообще сказала, ну как-то так, типа… мам… ну что- то знаете, такое.. я не помню эту фразу дословно, но типа: « Но зато ты веселая, но зато ты в этом счастливая», - рассказала актриса.

Как известно, муж Елены – Сергей Кравец, продюсер «Квартала 95». Их старшую дочь зовут Маша, она родилась 24 февраля в 2003 году, сейчас девушка уже живет отдельно. Также у Лены и Сергея есть двойняшки Иван и Катя, сын с дочерью родились относительно недавно, в 2016 году.

Напомним, что Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".

Как сообщала Politeka, дочь Елены Кравец засняла, как мама "отрывается" с Кошевым и Ткачом в Турции: "От зари до зари".

Кроме того Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" обратилась к мужу, показав его опасное увлечение: "Мой главный пилот!".