Дочь украинской комедийной актрисы и звезды "Квартал 95" Елены Кравец поделилась кадрами с солнечного курорта

Об передает Politeka.net, об этом дочь артистки сообщила на своей страничке в Instagram. Так, в сторис у нее появилось видео, как Кравец на сцене вместе с коллегами Евгением Кошевым и Юрием Ткачем играют комедийные роли.

Как видно на коротком видео, снятом дочерью Елены Кравец, звезды "Квартал 95" вышли на сцену под свою фирменную песню "Каждый вечер вечер наступает вдруг!"

"Здесь сияют витрины,

И горят фонари,

Здесь сигналят машины

От зари до зари", - под эти слова актеры пляшут на сцене.

Кравец в новом имидже - с короткой стрижкой и в красном брючном костюме, а Кошевой, Ткач и остальные звезды в черных классических костюмах.

Ранее мы рассказывали, Кравец, которая неохотно распростняется о своей личной жизни, удивила фото мужа и сына на прогулке по реке. Отец с маленьким Ваней позировали на катере. Актриса поделилась в подписи их забавным диалогом:

"- Пап, а что такое «древняя канализация»?

- Может «цивилизация», Вань?

- Сейчас... я задумался...

😂😂😂😂

#моимужички".

Напомним, Звезды "Квартал 95" Ткач и Кравец пошли на "смену пола", чтобы узнать, кто из них круче: "Наша семья…".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" неожиданно обзавелся волосами, выкрашенными в ядреный цвет: "Красота страшная сила".

Также Politeka писала, У Ткача из «Квартал 95» случился приступ на сцене, Кошевой и Казанин бросились "откачивать" друга: кадры.