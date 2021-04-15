Популярное шоу звездных пародий «Липсинк батл» подходит к своему завершению

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на официальном аккаунте проекта в Инстаграм. Как стало известно, в субботу состоится Суперфинал шоу, в котором сразятся победители прошлых выпусков.

«Юрий Ткач, Елена Кравец, Владимир Дантес, Даша Петрожицька, Леся Никитюк и MONATIK будут бороться за золотой пояс и звание лучшего пародиста. Так, уже в субботу зрители увидят яркий батл, который разгорится между актрисой Еленой Кравец и ее коллегой по «Вечернему кварталу», актером Юрием Ткачом», - сообщили на странице.

Известно, что ради шоу оба артиста «сменят пол». Ткач перевоплотиться в певицу Billie Eilish, а Кравец примеряет мужской образ легендарного актера и певца Адриано Челентано. Зрители должны будут выяснить, кто из звезд «Квартал 95» круче.

В комментариях поклонники шоу оставили массу восторженных отзывов.

«Это будет бомба», «Все самые крутые звезды собрались», «Жду с нетерпением», «Ждем!», «Класс. Наша семья обожает ваше шоу», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что образы остальных участников авторы решили не раскрывать, чтобы не испортить впечатление и подогреть интерес к шоу.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» показал, как замазывает следы похмелья косметикой: «Утром это выглядело…».

Как сообщала Politeka, Кошевой довел своего друга Ткача из "Квартал 95" до крика, кадры истерики: "Юрчик, держи себя в руках".

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" схлестнется с Никитюк, страсти накалились до предела: "Люди не будут знать...".