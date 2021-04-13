Юрий Ткач рассмешил Евгения Кошевого и других коллег по «Квартал 95» своей реакцией на изменения на съемочной площадке
Популярный юморист опубликовал в своем Инстаграм новое видео, в котором решил показать забавный момент на работе. Об этом пишет Politeka.net. Судя по видео, комики привыкли смешить поклонников и друг друга не только на сцене, но и за ее пределами.
Так, Кошевой и другие артисты «Квартал 95» решили показать Ткачу новые декорации «Вечернего Квартала».
«Ткач, у нас новая декорация», - произносит Кошевой, открывая глаза своему коллеге.
Однако, когда Ткач видит перед собой те самые декорации, у него случается настоящая истерика. Комик начинает вопить нечеловеческим голосом: «Ого!».
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«Это все твое, Юрка», - произносит голос за кадром.
«Вау!», - еще громче кричит Ткач, который выглядит при этом по-настоящему пораженным.
Его крики заставляют других артистов хохотать.
«Реакция на новые…мега-декорации Вечернего Квартала. Презентация 17 апреля», - написал в своем посте Ткач.
Его поклонники тут же принялись комментировать увиденное.
«Посмотрим 17-го», «если вы перед новыми декорациями то значит экран не той стороной поставили», «Очень искренне!», «Юрчик держи себя в руках если тебя разорвет то нам будет грустно», - пишут люди.
Напомним, Кошевой из "Квартал 95" начал ходить к косметологу, как он сейчас выглядит: "Это не старость…".
Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» показал, как замазывает следы похмелья косметикой: «Утром это выглядело…».
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" с пышными локонами и во всем красном напугал своего друга Ткача: "не смог сдержать крик".