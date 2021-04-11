Артисты не могут без шуток

Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой примерил на себя новый неожиданный образ, удиви внешним видом с волосами

Кадрами радикального преображения своего коллеги поделился в Инстаграм известный комик Юрий Ткач. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по обстановке на видео, дело происходит в гримерке перед очередными съемками с участием артистов. Ткач подходит к человеку, который стоит к нему спиной и сразу же привлекает к себе внимание своим вызывающим нарядом.

Дело в том, что человек одет в длинное платье из эффектного красного бархата. Еще более роскошным делают его образ длинные блондинистые локоны.

Судя по всему, длинный красный наряд навеял Ткачу определенные ассоциации, потому что подходя к человеку он напевал: «Дед Мороз, Дед Мороз». Однако, в этот момент человек повернулся к нему лицом и оказалось, что все это время им был Евгений Кошевой. Помимо парика и платья он дополнил свой образ эпатажным розовым боа.

Увидев лицо своего коллеги, Ткач не смог сдержать удивленный крик и отшатнулся назад. Судя по всему, комики привыкли шутить не только на сцене, но и друг с другом.

Впрочем, ранее Ткач показал и свое веселое «преображение». Он поделился видео, на котором показал себя с «надутыми губами».

Напомним, Ткач из «Квартал 95» решился на перемену внешности и показал результат: «Сделал себе операцию…».

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" со своими красотками научил, с каким лицом нужно делать селфи: "И губки бантиком...".

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