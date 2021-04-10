Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", удивил неожданными кадрами, и рассказал, как "поработал" над внешностью

Артист может похвастаться прекрасным чувством юмора и изобретательностью, поэтому регулярно радует свои фолловеров. Как передает Politeka.net, 37-летний комик опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм новое видео.

Ткач записал видео, сидя перед зеркалом, пока над ним работали гримеры.

«Короче сделал себе операцию. Очень красивые губы. Увлажнил гилауронкой. Очень хорошо. Мне кажется, хорошо сделали. Молодцы. Молодцы. Работа на пять, правда, по 12-ти бальной», - говорил юморист, выпятив губы.

Ранее мы рассказывали, Ткач насмешил Сеть забавным кадром. Он прищурил один глаз, а второй, напротив, – вытаращил. При этом комик надел бледно-голубую линзу неестественно яркого цвета.

Помимо выпусков «Вечернего квартала» Юрий Ткач с 2019 года является членом жюри шоу «Рассмеши комика» и «Рассмеши комика. Дети», сменив на этом посту Владимира Зеленского.

Ткач снимался в таких проектах, как «Одного разу під Полтавою», «Країна У», «Казки У» и полнометражная картина «Я, ты, он, она».

Напомним, Ткач из "Квартал 95" со своими красотками научил, с каким лицом нужно делать селфи: "И губки бантиком..."

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" похвастался неожиданно привалившим "богатством": "Это же не сон?"

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" показал родного брата-красавчика с густой бородой: "Сразу видно, кто в детстве..."