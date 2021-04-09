Популярный проект "Холостяк" продолжает интересовать украинцев, которые с удовольствием следят за развитиями событий в реалити-шоу

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм "Телеканал СТБ", где описывают все главные события на шоу, разместили лица всех участниц, которые появятся в новом выпуску.

Всего в паблике показали десять девушек невероятной красоты, из которых холостяку Михаилу Заливакоему нужно сделать выбор. Стоит сказать, что все девочки, которые предстали перед зрителями с броским макияжем. Поклонники заметили, что почти у всех девушек "губы "накачанные".

В прошлом выпуске, Михаил был выведен из равновесия, просмотрев соцсети участниц шоу. Он решил провести "жестокий" эксперимент и попросил девушек не пользоваться косметикой целую неделю перед выпуском. Впервые на "Холостяке" девушек покажут полностью без косметики, и не просто покажут, а их такими, настоящими, увидит сам "жених". Михаил надеется узнать хотя бы некоторых девушек без грима, фотошопа и макияжа.

Ну а пока, можно полюбоваться на лица девушек в карусели:

Поклонников заинтересовали лица участниц, однако многие оценивали не образі, а макияж, косметику и накаченность губ:

"У них у всех накачанные губы?😮", "А брови робив один майстер...", "Умыть бы их всех и посмотреть тогда на красоту каждой", "Все очень классные. Даже дурнушки преобразились", "Ох і макіяж у дівчат... Образи звісно ж гарні у всі!", "Всі дівчата гарні!!!! Чого не скажу про холостяка! Тому ,дівчаточка не принижуйтеся, а тікайте з відти, так як це зробили дівчата на початку проекту!!!!", - каждый зритель имеет свое мнение по поводу шоу и красоты девушек.

Напомним, что "Холостяк" Заливако догадался смыть со всех участниц макияж, результат превзошел ожидания: "Это кто?"

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