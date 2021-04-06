Герой шоу "Холостяк 11", бизнесмен Михаил Заливако напугал кадрами, на которых засветил раны на руках
Как передает Politeka.net, Заливако шаг за шагом движется к финалу шоу, прощаясь с девушками, которые не смогли его зацепить. В каждом эфире зрители «Холостяка» постепенно узнают Заливако, особенности его характера. Отметим, что Заливако стал любимцем публики практически сразу после того, как его представили новым «Холостяком». Сейчас за жизнью мужчины в Инстаграм, который ранее он активно не вел, следят более 70 тысяч людей.
Свежие сторис Михаила напугали поклонников. На фото он засветил руку с ранами на запястье. Красные пятна выглядели ужасно. Впрочем, похоже, холостяка это не тревожило.
«Цепи таки цепи. Ноги такие же», - подписал он фото.
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Поклонники не смогли оставить комментарии к сторис, поскольку там отсутствует такая возможность.
Ранее мы писали, что в третьем выпуске Михаил Заливако впервые поцеловался с участницей проекта. Счастливицей стала девушка Юля, которая запомнилась зрителям костюмом зайки на первом свидании. Поклонники шоу активно обсуждают страстный поцелуй, а некоторые даже пророчат Юлии победу в шоу.
Напомним, что "Холостяк" Заливако покрасовался накачанным телом, показав, за что сражаются девушки: "Любуешься собой, как павлин".
Как сообщала Politeka, разгневанный "холостяк" Заливако ошарашил девушек новым жестким условием: "Я прям офигел!".
Также Politeka писала, что у "Холостяка" Заливако появились первые фаворитки после нового эфира: "Одна кислая, вторая зайка и...".