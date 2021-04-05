Герой шоу "Холостяк 11" бізнесмен Михайло Заливако поки ще не вибрав головних фавориток цього сезону

У кожному новому ефірі шанувальники "Холостяка" Заливако поступово дізнаються чоловіка і його незвичайний характер. У той же час не обходиться і без осуду поведінки учасниць, які, як запевняють в мережі, занадто багато собі дозволяють і не бажають зупинятися на одних поцілунках.

Вже за перші п'ять ефірів Михайло не раз був помічений за поцілунками з красунями, в той час як шанувальники дивуються: чому йдуть одні, а інші залишаються. Бажаючи визначити хоча б приблизно фавориток "Холостяка" в майбутньому, на фан-сторінці проекту запропонували вибрати образ однієї з дівчат, яка відзначилася в останньому випуску.

"Чий образ на церемонії троянд вам сподобався найбільше-Лізи, Юлії-зайчика або Розалі?» ,- сказано в повідомленні:

Як з'ясувалося, найбільше привабливою виглядала для шанувальників саме Розалі, яка була в світлому і ніжному образі:

"Лізи !!! Вона взагалі найкрутіша з тих дівчаток!; всі красуні😍; яка гарна зайка❤️; Розалі, а зайка всю передачу була якась кисла ... 😮 ; Образ Лізи дуже красивий🔥; Розалі; Розалі і Ліза🔥; всі три дівчинки красиві, але одна кисла, друга зайка і третя троянда; Розалі; Розалі🔥; Розалі; всі красиві, 😍 Не можу виділити.🤔 🤔 ; Наша Ліза класна !!! ;У білому вбранні👏; фіолетове плаття і Розалі образ".

Зазначимо, у 5 випуску головний герой та учасниці проекту «Холостяк»-11 вирушили до Львова. Там вони потрапили в СПА, в бар, а хтось навіть отримав особистий подарунок від Михайла. Також пройшло ще одне індивідуальне побачення, під час якого чоловік запросив Дашу в... кімнату страху.

Причому закінчилося все, як видно на фото, хорошими спогадами для них двох, адже після того, як пара об'єдналася, екстрим їх помітно зблизив. У романтичній атмосфері при свічках Міша і Даша поцілувалися.

А ось Джессіка і Катя отримали приємний подарунок – похід в безлімітний спа. Дівчата раніше говорили, що вони подруги, тому чоловік вирішив перевірити це сам.

Нагадавши, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".