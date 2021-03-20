19 марта, в 19:00 состоялся 3 выпуск проекта «Холостяк» с харьковским бизнесменом Михаилом Заливако



Как передает Politeka.net, с каждым эфиром страсти все больше накаляются, а шоу покидает все больше девушек.

Проект «Холостяк» набирает обороты. Главный герой продолжает лучше узнавать девушек, которых оставил в реалити.



Для Михаила Заливако 3 выпуск ознаменовался новыми эмоциями, свиданиями и, наконец-то, первым поцелуем.

Так, страсть у главного героя разгорелась с девушкой Юлией, которая запомнилась зрителю костюмом зайки на первом свидании.

Украинцы в сети уже активно обсуждают страстный поцелуй, а некоторые даже пророчат Юлии победу в проекте.

"Они суперовая пара. Надеюсь, он сделает правильный выбор", "Это не первый поцелуй, это любовь с первого взгляда, очень красивая пара", "Зайка лучшая девушка на проекте и они с Мишей друг другу подходят", "Они подходят друг другу) Надеюсь, Зайка победит. Красивая, милая, искренняя девушка", - писали поклонники шоу.

Не обошлось и без печальных событий.

Так, в пришлом выпуске на пол пути к сердцу харьковчанина Михаила Заливако, проект покинули аж пять девушек.

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