Известный украинский ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник рассказал об интересном старте

Телеведущий раскрыл секреты нового шоу, сообщает Politeka.net. Не так давно стартовал новый сезон популярного шоу "Холостяк". Героем выпусков стал бизнесмен Михаил Заливако, который уже познакомился с участницами.

Программа таит много секретов, а фанаты наблюдают за развитием событий, и также строят догадки, кто станет победительницей.

Решетник рассказал, что завтра стартует еще одно шоу.

"В студии вместе с участниками 11-го сезона реалити «Холостяк» и звездными экспертами будем выяснять:

- на что обращают внимание мужчины и женщины при знакомстве?

- в чем секрет удачного первого знакомства?

- о чем лучше не говорить при встрече?

- а также, какие ошибки сделали некоторые девушки на первой вечеринке?

Премьера «Как выйти замуж?» 🌹", - поделился телеведущий в своем Инстаграм.

За восемь минут пост собрал сотни лайков и много комментариев.

"Супер!!!!", "Успехов Гришаня", "Класс!!! Удачи))", - написали пользователи сети.

Напомним, у ведущего шоу "Холтостяк" есть любящая жена и трое детей. С 2010 года телеведущий состоит в браке с красоткой-Кристиной. У пары - трое сыновей, младший из которых родился в 2020 году.

Решетник нередко публикует снимки с семьей. Так, недавно он показал родных людей, подкрепив снимок подписью:

"Желаем вам классного дня и выходных 🎉".

Публикация собрала много приятных сообщений.

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