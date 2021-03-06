Вчера, пятого марта прошел первый эфир «Холостяка», главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако

На первой же вечеринке-знакомстве мужчина должен был познакомиться с потенциальными претендентками на «его сердце». Каждый год Холостяки делали свой выбор в пользу 15 девушек, а остальные 10 покидали проект. Но Михаил правила нарушил и некоторые получили розу еще до церемонии.

Покорять Холостяка также пришла и Анна Богдан (бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента), чем поразила сеть. Однако главной новостью вечера стала молодая 22-летняя Анна Гузеева, которая приехала на встречу с луком и решила обучить Холостяка стрельбе.

Специально для этого она расположила на мишени два конверта с разными заданиями и Холостяк попал в оба. На одном из них было написано задание от Анны - "поцелуй меня". Михаил исполнил желание девушки.

Однако в сети этот поступок жестко осудили, ведь такого откровения еще не было ни в одном шоу – первые поцелуи мужчины обычно «раздаривали» в более поздних выпусках. От комментария не удержалась даже побелительница предыдущего «Холостяка» Даша Ульянова, написав «Ого!» с удивленным смайликом.

«Не зря пришла с луком и стрелами, сразу нацелилась в сердечко!» «Ого, как слишком быстро 🤦; Следующий сезон будет с постельных сцен начинаться😁; Ого 😦; Сразу целоваться 😬; Слишком быстро он согласился на поцелуй ,капец; Где женственность, где гордость ?... печалька )) как шары в бильярде куда кий холостяк забьет туда они и катятся(((((; Ого такое впервые в проекте 😮; Слишком доступно не интересно».

Вместе с тем, Заливако рассказал, каков его идеал девушки.

«Есть такое классное понятие «рersonality». Личность! Она может быть в чем-то уникальна, потому что мы всегда останавливаем взгляд на том, чего никогда не видели, и том, что нас цепляет. Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты раз ― обратил на нее внимание. Так же и здесь. Это все эмоции», - поделился Холостяк.

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