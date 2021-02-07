Герой 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако открылся с новой стороны

Как передает Politeka.net, 31-летний бизнесмен из Харькова принял участие в блиц-опросе, дав возможность публике узнать себя получше (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Один из вопросов касался самого переломного момента в жизни "Холостяка", побудив того признаться в страшной травме, полученной еще в детстве. По словам Михаила, внезапная беда заставила его задуматься и пересмотреть свой жизненный путь.

"У меня в детстве был перелом спины... Ну, как в детстве, мне было 12 лет и, скажем так, очень много было переосмыслений... В общем, он был переломным", - поделился Заливако, рассказав также о том, что с раннего возраста мечтал стать актером.

Возможно, после этого важной частью жизни "Холостяка" стал спорт. Мужчина регулярно тренируется и совершенствует свое тело. Кроме того, герой проекта не брезгует экстремальными занятиями. В 2019 году Михаил совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

"В моей жизни большое место всегда занимал бизнес и спорт. Эти два атрибута подпитывают мой характер и мою личность…", - делился ранее "Холостяк" в интервью телеканалу СТБ.

Также Заливако заинтриговал ответом на вопрос о своем самом дерзком поступке. Любитель острых ощущений и тут выделился. По словам Михаила, у него в жизни был такой эпизод, когда он украл коня в селе. Чем закончилась история, к сожалению, мужчина не рассказал.

Отметим, шоу «Холостяк-11» выйдет в эфир на СТБ уже 5 марта.

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