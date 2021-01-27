Какой же он на самом деле?

Новый "Холостяк" Михаил Заливако вызвал ажиотаж в Сети

Харьковский бизнесмен, который станет героем одиннадцатого сезона популярного реалити шоу уже весной 2021 года, продолжает подогревать интерес к себе и проекту, передает Politeka.net.

Заливако показал новое фото со съемок шоу. На фото он смеется рядом с ведущим проекта Григорием Решетником.

"Холостяк запечатлен в красной футболке, которая подчеркивает его накаченные мускулы.Также на нем укороченные брюки и желтые мокасины.

В Сети «Холостяка сразу же засыпали комплиментами.

«Какие парни», «Вы крутые», «Красавчики», «Пушка», «На позитиве», «Ох и жеребец», «Опасен», «Я плачу 😂 отменное чувство юмора !!! Надеюсь и проект пройдет на позитиве», «Ну вы крутейшие», «Позитивчики», - писали в комментариях.

Хотя и не все были единогласны.

«Не буду смотреть. Слышала, что холостяк ещё тот жеребец и не пропускает юбок. Вангую, что будет секс и не с одной на проекте», - написала одна из подписчиц.

Заливако, который отвечает на большинство комментариев, не обошел стороной и эту реплику.

«Ну, раз такой разговор, к вам можно записаться на маникюр?» - пошутил парень.

Отметим, что ранее бывшая девушка Михаила утверждала, что он ей часто изменял, при этом был очень закомплексованным маменькиным сынком. Она заявила, что Заливако умеет очаровать своей внешностью, но быстро разочаровывает.

Напомним, новый "Холостяк" Михаил не устоял перед соблазном 51-летней Дженнифер Лопес на пляже: "Я так тебя..."

Как сообщала Politeka, новый "Холостяк" Михаил показал свою суперсилу и заставил девушек трепетать: «Все, я влюбилась»

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" после обвинений в изменах показал девушкам, что их ждет: "Ой, ну вообще!"