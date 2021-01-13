Все просто в восторге

Новый "Холостяк" Михаил Заливако сразил девушек новым фото

Харьковский бизнесмен, который станет героем одинадцатого сезона популярного реалити шоу уже весной 2021 года, продолжает подогревать интерес к себе, передает Politeka.net.

Заливако в последнее время стал очень активно выкладывать свои снимки на странице в Инстаграм, хотя ранее появлялся там крайне редко.

Так, на новом фото он, широко улыбаясь позирует на стадионе.

«Мишань, через пару месяцев на стадионе не будет свободных мест», - прокомментировал снимок ведущий проекта Григорий Решетник.

Похоже, тенденцию он уловил правильно, потому что в комментариях Михаила девушки просто завалили комплиментами. Особенно хвалят улыбку холостяка, которую называют магической.

«Какой он классный🔥 харизматичный человек, который манит своей улыбкой», «Взял и разбил тут всем💔», «Лучший холостяк», «Как всегда на позитиве! Улыбка 😍Глаза😍», «Бальзам для глаз 😍😍», «Очень красивый холостяк», «Спасибо - за эту магическую улыбку», «Ай все я влюбилась💔 ещё и весы как и я ♎... первый раз желаю чтобы холостяк никого не нашел», «Очень харизматичный молодой человек, удачи вам», «Ну такой милашка», «Красиво! Только футбольного мячика не хватает...», - пишут в комментариях.

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