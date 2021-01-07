Бывшая возлюбленная раскрыла правду о новом герое шоу "Холостяк" Михаиле Заливако

Одинадцатый сезон популярного реалити стартует весной 2021 года на телеканале "СТБ", передает Politeka.net. На YouTube-канале "Беспалов music" решили разоблачить завидного жениха и показали сообщение от девушки, у которой уже были отношения с харьковским бизнесменом.

Пара встречалась около полугода. По словам девушки, Михаил ей часто изменял, при этом был очень закомплексованным маменькиным сынком. Она предупредила, что Заливако умеет очаровать своей внешностью, но быстро разочаровывает.

"Он не плохой парень, но очень много комплексов и очень зависит от своей мамы. Мне в отношениях изменял. Пытаясь самоутвердиться, как мужчина, гонится не за качеством, а за количеством девушек", - разоткровенничалась бывшая девушка Михаила. - "Позиционирует себя как нарцисс, по факту - море комплексов, из-за этого раскачался и стал спортсменом. Подкупает своим обаянием и добрыми глазами, но спустя время очарование исчезает. Остаются измены и вечные скандалы".

Многие пользователи сети уже разочаровались в новом герое шоу "Холостяк" и выразили свои мнения в комментариях:

"Короче этот новый холостяк типа многих современных парней, и я не верю, что он построит отношения на проект. попиариться типа Макса Михайлюка. лучше бы Лешу Тригубегко взяли"; "Неужели на Холостяка уже и выбрать некого? Мало того, что одни ноунеймы, так еще и самовлюбленные членистоногие"; "Интересно, маман будет контролировать съемочный процесс своего "ребеночком" на проекте "Холостяк" 🤱? И как она сама оценит участниц"; "На внешность Холостяк не очень, пока не знаю смотреть или нет"; ""Построит" этот Миша отношения с девушкой при такой постановке вопроса,как авторитарная мама. Надо кастинг проводить с участием мамы и отбирать девушек, которых одобрит мама"; "У него общая подруга с Эллертом".

Напомним, украинкам показали нового "Холостяка"-экстремала, фото без рубашки сводит с ума: "Перекачанный, но..."

Как сообщала Politeka, Тригубенко, отшитый "холостячкой", не теряет времени даром, свежее фото: "Решено - следующий холостяк".

Также Politeka писала, что девушка из "Холостяка" эффектно выгнулась в блистательном наряде: "Просто не оторвать глаз".