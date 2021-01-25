51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес свела с ума героя нового сезона украинского шоу «Холостяк» Михаила Заливако

Как передает Politeka.net, новый снимок всемирно известная знаменитость опубликовала на свой страничке Instagram.



"Я просто хотела поблагодарить вас всех за то, что вы были со мной, любили меня и поддерживали меня во всех взлетах и падениях. Большое спасибо за всю любовь за последние 20 лет! Я вас так сильно люблю!", - написала артистка.

Также Лопес поделилась снимками с пляжа. Она запечатлена в короткой футболке, обнажающей рельефный живот и белых брюках.

Отметим, в своем возрасте Лопес может дать фору многим молодым девушками. Не устоял перед шикарными формами и невероятной харизмой модели и новый украинский «холостяк» Михаил Заливако.

Конечно же он такое не один.

"Я так тебя люблю. Настоящая икона", - пишут в комментариях.

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Отметим, и сам Заливако может похвастаться впечатляющей фигурой. Его фото обычно вызывают бурную реакцию пользовательниц Сети.

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