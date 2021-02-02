Новый герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако подразнил постельным фото

Скоро на экраны выйдет новый сезон реалити-проекта, где девушки будут бороться за симпатию главного холостяка страны, которым в этот раз стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако.

Мужчина увлечен не только бизнесом, но и спортом. Что и продемонстрировал на новых фото в «Инстаграм», передает Politeka.net.

Так, Заливако показал кадры, на которых запечатлен в тренажерном зале. «Холостяк» показал накаченные рельефы пресса без одежды, видимо, решив «добить» девушек, которые были в восторге и просто от его улыбки.

«Воууу, я как то залипла сильно сексуальный пресс», «Скала… это ты?», «Михаил вы очень мужественный», «Уж слишком милый для холостяка», «Мммм, огонь», «Уже поздно присылать анкеты на холостяка?», "Завоолит, да", «Вот это Машина», - пишут в комментариях.

Отметим, в прошлом году Михаил совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев. Также он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.

Напомним, новый "Холостяк"-красавчик Заливако показал, какой он в постели: "Можете меня бояться или..."

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