Новый "Холостяк" Михаил Заливако подразнил постельным фото

Харьковский бизнесмен, который станет героем одиннадцатого сезона популярного реалити шоу уже весной 2021 года, с приближением к старту проекта все активнее ведет свою страницу в «Инстаграм», передает Politeka.net.

Так, на этот раз он показал фото, на котором запечатлен в постели.

Картинку он сопроводил текстом из фильма «Револьвер».

«Есть в каждом из нас что-то такое, о чём мы даже не подозреваем. То существование, которое мы будем отрицать до тех самых пор, пока не будет слишком поздно, и это что-то потеряет для нас всякий смысл. Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели, терпеть, когда нас донимает занудный босс, терпеть кровь, пот и слёзы. А всё потому, что нам хочется показать другим, какие мы на самом деле хорошие, красивые, щедрые, забавные и умные. «Можете меня бояться или почитать, только, пожалуйста, не считайте меня таким же, как все». Нас объединяет это пристрастие. Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания», - написал он.

В Сети активно комментируют новый пост «Холостяка».

«Уставший, но счастливый) походу доснимали шоу)....», «Золотые слова бро 👊 брат Миша ты крутой уважаю», «Это не слова!!! А просто шедевр», «Какова же всё-таки красота», «Только пересмотрела 🍿👌🏻это ж из «Револьвера»?», «Не читала слова, зашла в комменты написать, шо хочу уже холостяк смотреть с вашим участием», «Один из любимейших фильмов. Сильнейшее произведение с эзотерическим подтекстом», - пишут в комментариях.

Напомним, новый "Холостяк" Михаил не устоял перед соблазном 51-летней Дженнифер Лопес на пляже: "Я так тебя..."

Как сообщала Politeka, новый "Холостяк" Михаил показал, как проходили съемки шоу, девушки ошарашены: «Тот еще жеребец»

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" после обвинений в изменах показал девушкам, что их ждет: "Ой, ну вообще!"