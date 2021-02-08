В сети появилось фото счастливой пары из нового сезон "Холостяка"

Новый 11 сезон популярного шоу "Холостяк" совсем скоро появится на телеэкранах. По официальной информации первый эфир выйдет 5 марта. Но пока шоу еще не вышло, зрители интересуются любыми фактами о будущем шоу, его участниках и фаворитах. Как пишет Politeka, в сети появилось видео, на котором "холостяк" Заливако появился в компании красотки из Мукачево.

В "столице" Закарпатья местные жители засняли и "слили" в сеть видео съемок "Холостяка". По всей видимости, экс-участница венгерского "МастерШеф" Антония-Джесика Чеги, попала в фавориты новому участнику проекта Михаилу Заливако. Соответствующее видео уже успели выложить в Instagram.

Согласно правилам реалити-шоу, знакомство с семьей девушки и городом, где она живет, происходит только в финальной части проекта.

Официального подтверждения пока нет, однако многие жители Мукачево уже рассекретили информацию, что Антония-Джессика Чеги принимает участие в новом 11-м сезоне шоу "Холостяк". А вот и фото красотки:

Антония владеет Мукачевской студией визажа, и слывет чудесной поварихой, поэтому она принимала участие в проекте венгерского шоу "МастерШеф". О том, что девушка принимает участие в "Холостяке" известно от пользователей сети из Мукачево, которые первыми узнали интригующую новость.

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