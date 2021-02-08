Беда настигла "Холостяка" прямо во время тренировки

Известный "Холостяк" лишился дорогих часов Rolex в раздевалке фитнес-зала, передает Politeka.net ссылкой на росСМИ.

В публикациях сказано, что один из героев реалити-шоу "Холостяк" Антон Криворотов, по неосторожности стался без дорогих часов известного бренда. Он оставил открытым шкафчик в раздевалке, а после того, как пришел, часов не обнаружил. Занимался Антон около двух часов, об этом он рассказал владельцам заведения правоохранительным органам.

Когда он вернулся в раздевалку после тренировки, то своих любимых часов он на месте не обнаружил. Мужчина обратился в правоохранительные органы, которые расследуют дело.

Так, герой известного шоу, молодой стоматолог Криворотов, стал жертвой своей собственной беспечности, а швейцарские часы теперь предстоит искать полиции.

Известно, что Криворотов стал мега популярным после участия в проекте и оказался интересной личностью. Он не только стоматолог, но и пробует себя в качестве дизайнера одежды, музыканта и исполнителя. Его избранница через непродолжительное время оставила своего возлюбленного, объяснив решение частыми изменами Антона.

По словам кубинской модели Антон заявил, что полигамное существо и девушка не должна переживать и думать о том, что у него с другими девушками, а главное, по словам Криворотова, то, как он относится к ней. Модель не стала терпеть подобное отношение и рассталась с молодым мужччиной.

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