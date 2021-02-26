В новом 11 сезоне шоу "Холостяк" примет участие Анна Богдан, которая является бывшей женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана

Об этом сообщает телеканал СТБ на своем канале в Youtube.

Девушка призналась, что Андрей Богдан сделал ей предложение через три месяца после знакомства, и она ответила "да".

Перед "Холостяком" Анна появилась в откровенном платье с декольте и разрезом едва ли не до талии. Михаил даже немного смутился, когда увидел девушку.

Отметим, в Сети активно обсуждают такой поворот.

«Была стопятидесятой женой Богдана - вот это я понимаю, вот это достижение в жизни, прям с козырей зашла», «И чем она похвалилась.. Дааа..Какая шла, такого встретила», «Таких девушек наотбирали, бедный холостяк растеряется кого выбрать», «Ещё и фамилию его оставила. Хотелось бы понимать, а кем она была до этого», «Богдан, конечно, умный мужчина, но вечно неухоженный, и обаяния и харизмы в нем совсем немного. Поэтому, девушка, скорее всего поддалась соблазны выйти замуж за обеспеченного и влиятельного человека», «Богдан уже пива набрал на 5 марта, будет смотреть с чипсонами нового холостяка», - пишут в Сети.

"Холостяк 11" стартует на телеканале СТБ уже 5 марта. В этом году главным героем проекта стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

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