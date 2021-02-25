Беременная жена «Холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун показала себя в коротком платье и откровенно рассказала, о чем мечтает

25-летняя модель, которая сейчас ждет первенца от своего возлюбленного, поделилась наболевшим в новом посте на своей странице в Инстаграм.

В новой публикации Хлистун пожаловалась на то, что из-за беременности не может покраситься в любимый блонд, а ее фигура резко изменилась.

«Сплю и вижу, как крашу свои три волосинки в блонд. И худые ноги с худым лицом тоже во сне вижу», - откровенно написала модель.

Свой пост она дополнила собственным архивными снимками. По словам Хлистун, они были сделаны в 2019 году.

На фото довольная модель позирует на море. Она зашла в воду в коротеньком розовом платье и панаме ему в тон. Ее волосы в тот период как раз были покрашены в блонд. Выглядела красотка действительно очень худой.

Подписчики Хлистун поспешили успокоить девушку в комментариях.

«Даша, все будет», «Вы в любом весе прекрасны», «Вот родишь, ещё больше похудеешь! Так что наслаждайся этим моментом!», «Немного терпения и всё вернётся!», «Мне кажется лучше с тёмными», «Блондинка огонь, очень красивая», - пишут люди.

Как известно, вскоре после финала шоу «Холостяк-10» его главный герой расстался с победительницей Дашей Ульяновой и начал встречаться с 25-летней моделью Дашей Хлистун. Недавно пара объявила о том, что ждет ребенка. Кроме того, они признались, что уже успели тайно сыграть свадьбу.

Напомним, беременная жена "Холостяка" Михайлюка блеснула животиком и раскрыла свой секрет: "Имя малышки...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Макс Михайлюк публично отчитал беременную возлюбленную: "Застегнись".

Также Politeka писала, что "холостяк" Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".