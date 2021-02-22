Возлюбленная героя реалити-шоу "Холостяк-10" 25-летняя модель Дарья Хлистун поделилась подробностями о свей беременности

Как сообщает Politeka.net, в новом посте в своем Инстаграм девушка решила ответить на вопрос, который волновал многих поклонников шоу.

«Исходя из чаще задаваемых вопросов) подумала, а чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок) ведь мне то уже рожать скоро🙈 пузожителю почти 32 недели ❤️ ... и мое любимое фото кстати», - написала она.

Также Дарья Хлистун добавила, что имя малышки сообщит, когда она родится.

Пользователи Сети поздравляют девушку и желают ей семейного счастья.

«Фото 😍 красивые и счастливые . Добра вам и радости. Макс будет лучший отец. У него прекрасные родители ,который дали ему пример какой должна быть семья и отношения . Искренне желаю вам семейного счастья», «Берегите друг друга и будь те счастливы», «Легких и быстрых родов», «Вы невероятно красивая пара. Дай Бог вам счастья и здоровья», «Кайфовые! Идет быть беременяшкой», «Берегите друг друга и будьте счастливы», - пишут в комментариях.

Ранее, готовясь к появлению на свет первенца, пара рассказала, что ждет дочку. Также Даша начала активно изучать всю информацию о родах, сохранении плаценты и других важных аспектах своей жизни с появлением ребенка.

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