Возлюбленная героя реалити-шоу "Холостяк-10" 25-летняя модель Дарья Хлистун поделилась подробностями о свей беременности
Как сообщает Politeka.net, в новом посте в своем Инстаграм девушка решила ответить на вопрос, который волновал многих поклонников шоу.
«Исходя из чаще задаваемых вопросов) подумала, а чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок) ведь мне то уже рожать скоро🙈 пузожителю почти 32 недели ❤️ ... и мое любимое фото кстати», - написала она.
Также Дарья Хлистун добавила, что имя малышки сообщит, когда она родится.
Пользователи Сети поздравляют девушку и желают ей семейного счастья.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
"Реальная конина": Полякова на шоу "Маска" проехалась по Гросу, певица не стала молчать
В России произошла масштабная ж/д-катастрофа: первые подробности и кадры последствий
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших
Большая трагедия Баскова: как выглядит единственный сын певца, который отказался от отцовской фамилии
«Фото 😍 красивые и счастливые . Добра вам и радости. Макс будет лучший отец. У него прекрасные родители ,который дали ему пример какой должна быть семья и отношения . Искренне желаю вам семейного счастья», «Берегите друг друга и будь те счастливы», «Легких и быстрых родов», «Вы невероятно красивая пара. Дай Бог вам счастья и здоровья», «Кайфовые! Идет быть беременяшкой», «Берегите друг друга и будьте счастливы», - пишут в комментариях.
Ранее, готовясь к появлению на свет первенца, пара рассказала, что ждет дочку. Также Даша начала активно изучать всю информацию о родах, сохранении плаценты и других важных аспектах своей жизни с появлением ребенка.
Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".
Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".
Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".