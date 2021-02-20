Дарья Хлистун - молодая супруга "Холостяка-10" Макса Михайлюка продолжает готовиться к материнству

Не так давно пара объявила, что ждет первенца, причем модель и прославившийся экс-Холостяк даже успели пожениться, просто не афишировали это в сети и не делились личными кадрами. В тоже время Даша и Макс начали постепенно рассказывать о своей жизни и о планах на будущее.

Готовясь к появлению на свет первенца, пара рассказала, что ждет дочку. Также Даша начала активно изучать всю информацию о родах, сохранении плаценты и других важных аспектах своей жизни с появлением ребенка.

Макс решил выслушать то, что читает девушка и даже устроил консультацию с фанатами в Стори, спрашивая, что они думают по поводу всего того, что говорит его молодая супруга.

"Ох, даже не знаю, а вы что думаете по этому поводу? Мы в этом новички", - говорит Макс.

Стоя у входя сразу к двум комнатам, которых ранее пара не показывала, избегая внимания к своей личной жизни, модель отметила, что ей было интересно узнать что-то новое.

До того, как объявить беременность сама Хлистун ответила, что впервые встретилась с мужчиной она первого июня, но вот с какого числа они начали отношения ей ответить сложно. Также она рассказала, что сейчас они с Максом живут вместе в Киеве. "Да, мы вместе живем в Киеве", - подчеркивает Хлистун.

При этом Даша ответила на вопрос о прошлых отношениях, заявив, что с молодым человеком, который был дом Макса, она рассталась из-за его увлечения гитарой. Музыка оказалась для него важнее.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".