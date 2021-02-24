Публика, к слову, поддержала "Холостяка-10" Макса Михайлюка

Как передает Politeka.net, 35-летний экс-холостяк, который вместе со своей возлюбленной, моделью Дарьей Хлистун, ожидают рождения первенца, метко прокомментировал последний пост красотки в ее микроблоге в Инстаграм.

Так, Даша выставила несколько фото, на которых позировала на улице. На девушке была розовая шубка и теплый брючный костюм молочного оттенка. При этом, крутясь перед камерой, модель опрометчиво расхристила верхнюю одежду - не боясь простудиться.

В подписи Хлистун пожурила подругу за то, что та ее "некрасиво" сфотографировала.

"p.s. Не заводите себе подруг которые не хотят и не умеют вас фоткать😂 Вика, нам нужно пересмотреть нашу дружбу😂", - говорится в сообщении.

Но в комментариях отчитали уже саму Дашу. Михайлюк сделал замечание по поводу ее внешнего вида (да еще и похвалил ее подругу).

"Застегнись и одень шапку!) p.s. Вика молодец😀💪🏼", - написал Макс, на что Даша ответила ему, шутя: "Неть😝".

Пользователи активно обсудили увиденное в комментариях. Примечательно, что одна из поклонниц Даши решила утешить девушку и отметила, безусловно, "плюс" ее интересного положения.

"Беременность она такая 🤪 хотя есть свои плюсы - живот втягивать не надо 😂", - написала пользовательница, на что Хлистун ответила: "И с*си подросли😂 на этом плюсы закончились 😂"

"Такая прикольная)😝😻"

"Дашуля ты очень шикарная и когда в таком положении! Красоту нечем не испортишь! А вот шапку, Максик прав, нужно одеть и застегнуться! Прости, может, не мое дело! Но я с хороших побуждений! ❤️"

"Вы прекрасны❤️светитесь вся ❤️"

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".