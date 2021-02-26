Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова честно рассказала о там, как меняется ее фигура

Отправившись на отдых, Даша решила также пообщаться со своими поклонниками и ответить на самые интересные вопросы, а также популярные темы по поводу ее беременности. Сейчас девушка наслаждается со своим супругом жарким отпуском, поэтому свои ответы она сопроводила кадрами из него.

На вопрос, что же изменилось за время беременности ее тело, Квиткова ответила предельно честно: «Если присмотреться, то сейчас можно найти на моем теле целлюлит, который покрывает мою попку и ноги. Я попрощалась с талией в 59 см и прессом. Теперь растут руки, грудь и «ушки» на ножках".

Тем не менее, Даша отмечает, что учится заново принимать свое тело, ведь понимает, почему с ней происходят такие перемены.

«Во мне растет маленький человек, поэтому я абсолютно ни о чем не жалею. Все восстановится после родов». В последующих Сторис Даша отметила, что у нее также сильно опухает тело и теперь ноги "как колоды".