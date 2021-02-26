Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова честно рассказала о там, как меняется ее фигура
Отправившись на отдых, Даша решила также пообщаться со своими поклонниками и ответить на самые интересные вопросы, а также популярные темы по поводу ее беременности. Сейчас девушка наслаждается со своим супругом жарким отпуском, поэтому свои ответы она сопроводила кадрами из него.
На вопрос, что же изменилось за время беременности ее тело, Квиткова ответила предельно честно: «Если присмотреться, то сейчас можно найти на моем теле целлюлит, который покрывает мою попку и ноги. Я попрощалась с талией в 59 см и прессом. Теперь растут руки, грудь и «ушки» на ножках".
Тем не менее, Даша отмечает, что учится заново принимать свое тело, ведь понимает, почему с ней происходят такие перемены.
Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
"Холостяк" Макс Михайлюк публично отчитал беременную возлюбленную: "Застегнись"
Трагическая весть облетела Харьков: остановилось сердце девушки, которую сбили в резонансном ДТП
Полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?"
«Во мне растет маленький человек, поэтому я абсолютно ни о чем не жалею. Все восстановится после родов». В последующих Сторис Даша отметила, что у нее также сильно опухает тело и теперь ноги "как колоды".
Пара активно делится новостями и фотографиями о беременности. В одном из последних постов Дарья показала живот, позируя в купальнике. Красотка позировала близко к камере, гладила округлую часть тела и улыбалась.
"Пузико растёт не по дням, а по часам 🥰", "Классные настоящие фото на телефон а не наигранные 😍Где покупали купальник ?", "Солнышки любимые!", " "Счастливая😍❤️", ""Ты наш карапузик))", "Почему это так мило", "Какие вы классные", "Вы огонь 🔥", "Как хорошо 😍 всегда говорила, что беременность делает женщину еще красивее. Вам очень идет это состояние ❤️".
Напомним, беременная жена "Холостяка" Добрынина впервые показала животик, не сдержав эмоций: "наконец...".
Как сообщала Politeka, скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "все участницы отказались...".
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина потрясла кадрами свадебного путешествия с Эллертом: "я не против...".